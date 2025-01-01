Danni Lowinski
Folge 4: Sperrbezirk
43 Min.Ab 12
Dannis Mandantin Ulla Bode arbeitet in einem Campingwagen: Sie ist Prostituierte. Sie und ihre Kolleginnen stehen mit ihren Wohnwagen am Rhein und gehen dort ihrem Gewerbe nach. Nun erweitert die Stadt Köln den Sperrbezirk; Ulla und ihre Genossinnen sollen weichen - und zwar zum Containerbahnhof, wo Zuhälter ein unbarmherziges Regiment führen. Danni nimmt sich ihrer an, doch was die Situation zusätzlich erschwert: Ulla hat ihrem Mann Rolf nie gebeichtet, welchen Beruf sie ausübt.
Danni Lowinski
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Phoenix Film Karlheinz