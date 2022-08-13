Danni Lowinski
Folge 6: Karoshi
44 Min.Folge vom 13.08.2022Ab 12
Dannis neue Mandantin ist Monika Ditscheid. Die Mutter eines neugeborenen Kindes ist seit Kurzem Witwe. Ihr Mann hat sich für seinen Job zu Tode gearbeitet, und deshalb will Monika seinen Arbeitgeber nun verklagen. Ein schwieriger Fall - doch Danni ist fest entschlossen, der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen. Aus allen Wolken fällt sie, als sie erfährt, dass Hannes Jura studiert, und der übernimmt auch gleich unerlaubt seinen ersten Fall ...
