Danni Lowinski
Folge 2: Optimisten
43 Min.Folge vom 30.07.2022Ab 6
Danni hat die Vertretung von drei ganz besonderen Mandanten übernommen: Die jungen Männer mit geistiger Behinderung haben ihren Segelschein gemacht und wollen nun nach Amerika segeln. Ihr juristischer Betreuer will das nicht zulassen und geht gerichtlich dagegen vor. Sind Lothar, Tom und Charles wirklich in der Lage, die tagelange Fahrt über den Atlantik zu bewältigen? Danni zumindest lässt sich von ihnen überzeugen und übernimmt den Fall!
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Phoenix Film Karlheinz