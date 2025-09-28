Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das A-Team

Auf Sand gebaut

Staffel 2Folge 11vom 28.09.2025
Auf Sand gebaut

Das A-Team

Folge 11: Auf Sand gebaut

44 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12

Der Bauunternehmer Mikey Stern wird von seinem Konkurrenten Denham terrorisiert. In seiner Verzweiflung bittet er das A-Team um Hilfe. Doch die vier entdecken schnell, dass viel mehr hinter diesem Fall steckt. Tatsächlich zeigen sich Verbindungen zu Mafiaboss Tommy Tillis ...

