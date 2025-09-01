Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das A-Team

NBCUniversalStaffel 2Folge 12
45 Min.Ab 12

Journalist Jim Baker entlarvt den Sheriff einer Kleinstadt als korrupten Mörder. Unerwünschte Gegenkandidaten bei der Wahl zum Sheriff werden einfach aus dem Weg geräumt. Baker riskiert durch seine Entdeckungen natürlich sein Leben, doch das A-Team möchte dem jungen Mann helfen. Um Sheriff Dawson zu provozieren, kandidiert Face bei der nächsten Wahl. Leider finden seine Plakate mehr Aufmerksamkeit, als dem A-Team lieb ist ...

