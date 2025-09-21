Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das A-Team

Der Retter der Prärie

Staffel 2Folge 6vom 21.09.2025
Der Retter der Prärie

Folge 6: Der Retter der Prärie

46 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12

Das A-Team versucht, dem kriminellen Viehhändler Bus Carter das Handwerk zu legen. Dabei geraten die Ex-Elitesoldaten arg unter Druck. Ihre einzige Hoffnung ist Murdock, der als "Range Rider" seinen Cowboytraum auslebt ...

