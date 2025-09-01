Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 5
40 Min.Ab 12

Daniel Running Bear kommt hinter einen grauenhaften Tierskandal: Der Indianer entdeckt, dass Viehhändler Buzz Carter Pferde im Reservat stiehlt und in Mexiko zu Hundefutter verarbeiten lässt. Running Bear will nicht tatenlos zusehen und bittet das A-Team um Hilfe. Die sind begeistert, dass sie endlich einmal Cowboy spielen dürfen. Doch sind die vier den Wildwest-Gangstern zu Pferd wirklich gewachsen?

