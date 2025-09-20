Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das A-Team

Der singende Golfball

NBCUniversalStaffel 2Folge 2vom 20.09.2025
Der singende Golfball

Der singende GolfballJetzt kostenlos streamen

Das A-Team

Folge 2: Der singende Golfball

46 Min.Folge vom 20.09.2025Ab 12

Dem Koch Lin hat das A-Team viel zu verdanken. Der Chinese hat die vier Ex-Soldaten damals in einem Gefangenenlager mit Essen versorgt, obwohl es ihm streng verboten war. Doch seine Mildtätigkeit hat für Lin schlimme Folgen: Der damalige Lagerkommandant General Chow will ihn töten lassen. Das A-Team eilt seinem alten Freund zur Hilfe und muss entdecken, dass hinter den Mordabsichten mehr steckt als unvergessene Rachegelüste ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Das A-Team
NBCUniversal
Das A-Team

Das A-Team

Alle 5 Staffeln und Folgen