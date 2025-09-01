Das A-Team
Folge 17: Schwarzbrenner
45 Min.Ab 12
Schwarzgebrannter Schnaps macht die Gemeinde von Reverend Taylor unsicher. Zahlreiche Menschen sind nach dem Genuss erblindet oder mussten den Rausch sogar mit ihrem Leben bezahlen. Hinter den Vorfällen steckt Gangsterboss Charles Drew, dieser zwingt die Kneipenwirte den gepantschten Alkohol auszuschenken. Taylor bittet seinen alten Kumpel Face um Hilfe, so stellt sich das A-Team kurzerhand selbst hinter den Tresen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das A-Team
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited