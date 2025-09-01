Das A-Team
Folge 18: Skorpione
46 Min.Ab 12
Eine Verbrecherbande hat es auf arglose Kasinobesucher abgesehen. Als die Senioren Miriam und Max zu ihren Opfern werden, bitten sie das A-Team um Hilfe. Hannibal, Face, B.A. und Murdock finden tatsächlich heraus, wie die Gangster vorgehen. Doch das ist erst der Anfang: Bei ihrem Einsatz kommen die vier einem Mordkomplott auf die Spur ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das A-Team
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited