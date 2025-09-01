Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das A-Team

Skorpione

NBCUniversalStaffel 2Folge 18
Skorpione

Das A-Team

Folge 18: Skorpione

46 Min.Ab 12

Eine Verbrecherbande hat es auf arglose Kasinobesucher abgesehen. Als die Senioren Miriam und Max zu ihren Opfern werden, bitten sie das A-Team um Hilfe. Hannibal, Face, B.A. und Murdock finden tatsächlich heraus, wie die Gangster vorgehen. Doch das ist erst der Anfang: Bei ihrem Einsatz kommen die vier einem Mordkomplott auf die Spur ...

