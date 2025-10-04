Das A-Team
Folge 19: Gebrauchtwagenhandel
46 Min.Folge vom 04.10.2025Ab 12
Parkplatzwächter Davey verliert seinen Job in einem Nobelhotel, da das Auto eines Gastes vor seiner Nase gestohlen wird. Der junge Mann will diese Schande nicht auf sich sitzen lassen und engagiert das A-Team, um den Diebstahl aufzuklären. Doch noch bevor die vier Davey helfen können, wird auch B.A. Opfer der Autoräuber - jetzt wird der Auftrag für das A-Team persönlich ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das A-Team
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited