Staffel 2Folge 19
Folge 19: Gebrauchtwagenhandel

46 Min.Folge vom 04.10.2025Ab 12

Parkplatzwächter Davey verliert seinen Job in einem Nobelhotel, da das Auto eines Gastes vor seiner Nase gestohlen wird. Der junge Mann will diese Schande nicht auf sich sitzen lassen und engagiert das A-Team, um den Diebstahl aufzuklären. Doch noch bevor die vier Davey helfen können, wird auch B.A. Opfer der Autoräuber - jetzt wird der Auftrag für das A-Team persönlich ...

