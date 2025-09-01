Das A-Team
Folge 23: Das Spiel ist aus
46 Min.Ab 12
Als das A-Team den skrupellosen Hühnerfarmer Clayton stellen will, geschieht das Schreckliche. Murdock wird angeschossen und ist lebensgefährlich verletzt. Nun geht es für Hannibal, Face und B.A. darum, ihren Freund zu retten. Doch ein präparierter Erste-Hilfe-Koffer führt den Colonel auf die Spur der Flüchtigen. Nun zieht sich die Schlinge ganz eng um die vier Ex-Soldaten ...
Das A-Team
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited