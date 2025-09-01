Das A-Team
Folge 10: Die lieben Nachbarn
45 Min.Ab 12
Die berühmte Sängerin Stevi Faith will für einen wohltätigen Zweck eine große Summe Geld für Afrika spenden, doch Terroristen wollen ihr einen Strich durch die Rechnung machen. Um Stevi vor einem Anschlag zu bewahren, mietet das A-Team ein Haus in einer ruhigen Vorstadt, um die Sängerin dort zu verstecken. Allerdings haben die vier Kriegsveteranen nicht bedacht, wie schnell sich in Vororten unter den Nachbarn Gerüchte verbreiten ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das A-Team
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited