Das A-Team
Folge 15: Nur für Mitglieder
46 Min.Ab 12
Im Bay Country Club wird Face Zeuge eines Mordversuchs: Der Caddy Frank Pallata wird von zwei Gangstern verfolgt, es fallen Schüsse. Frank erzählt Face, dass er im Gebüsch eine Tasche mit Falschgeld gefunden hat. Das A-Team übernimmt den Fall und findet heraus, dass Bob McKeever, der Präsident einer Bank, seine Finger im Spiel hat ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Copyrights:© Universal Studios Limited