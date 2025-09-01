Das A-Team
Folge 20: Lederstrumpf reitet wieder
46 Min.Ab 12
Als ihre selbstverwaltete Mission bedroht wird, engagiert eine Gruppe alter Leute kurzerhand das A-Team. Hannibal und Co kommen den Drahtziehern schnell auf die Schliche - Colonel Taggart will das Grundstück der Mission kaufen, weil dort ein Stützpunkt der Armee errichtet werden soll. Wieder einmal ist der ganze Einsatz des A-Teams gefragt ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited