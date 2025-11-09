Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 4Folge 4vom 09.11.2025
46 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

Dieses Mal wird es persönlich: B.A.s Mutter wird von Schlägern bedroht, die sie aus ihrer Wohnung in Chicago vertreiben wollen. Der skrupellose Immobilienhai Philip Chadway will den gesamten Block abreißen und einen Hotelkomplex errichten lassen. Um seiner Mutter zu helfen, steigt B.A. ausnahmsweise freiwillig in ein Flugzeug ...

