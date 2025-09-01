Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das A-Team

Hannibals rettender Plan

NBCUniversalStaffel 4Folge 18
Hannibals rettender Plan

Hannibals rettender PlanJetzt kostenlos streamen

Das A-Team

Folge 18: Hannibals rettender Plan

46 Min.Ab 12

Deborah Duke bittet ihren ehemaligen Schulkollegen B.A. um Hilfe: Ihr Ehemann Jason ist verschwunden und sie weiß nicht weiter. B.A., der auf Jason nicht sonderlich gut zu sprechen ist, verspricht Deborah dennoch die Hilfe des A-Teams. Bei den Nachforschungen kommt ans Licht, dass Jason in dunkle Geschäfte rund um eine Goldmine verwickelt ist ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das A-Team
NBCUniversal
Das A-Team

Das A-Team

Alle 5 Staffeln und Folgen