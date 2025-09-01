Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das A-Team

Ein Bärendienst

NBCUniversalStaffel 4Folge 12
Ein Bärendienst

Das A-Team

Folge 12: Ein Bärendienst

45 Min.Ab 12

Als Hannibal Sydney alias "Onkel Buckle-Up" vor Schlägern rettet, bietet ihm Sydney die Rolle "Ruff der Bär" in seiner Kindersendung an. Hannibal nimmt das Angebot an und erfährt, dass Sydney bedroht wird, seit er sich bei einem Fabrikanten über minderwertiges Spielzeug beschwert hat. Das A-Team kommt den dunklen Geschäften der Herstellerfirma auf die Spur ...

