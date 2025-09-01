Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das A-Team

Feinde unter sich

Staffel 4Folge 14
Feinde unter sich

Das A-Team

Folge 14: Feinde unter sich

45 Min.Ab 12

Um Mikhail Padavichs Plan, den Satelliten Abraxis zu stehlen, zu durchkreuzen, engagiert Dimitri Shastovich das A-Team. Hannibal kennt Padavich aus dem Vietnamkrieg und ist somit mit seinem Stil bestens vertraut. Doch nicht nur das A-Team hat es auf Padavich abgesehen - auch Colonel Fullbright ist ihm dicht auf den Fersen ...

