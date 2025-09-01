Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das A-Team

Ein Jugendfreund in Nöten

NBCUniversalStaffel 4Folge 19
Ein Jugendfreund in Nöten

Ein Jugendfreund in NötenJetzt kostenlos streamen

Das A-Team

Folge 19: Ein Jugendfreund in Nöten

47 Min.Ab 12

Face' alter Freund Barry ist bei einer Schatzsuche auf ein Schiff aus dem 17. Jahrhundert gestoßen. Als Barry plötzlich verschwindet, macht sich seine Schwester Elaine große Sorgen. Sie bittet Face um Hilfe. Dem A-Team gelingt es, Barry zu finden und aus den Fängen seiner Entführer zu befreien. Mit vereinten Kräften versuchen sie, den Schatz zu heben ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das A-Team
NBCUniversal
Das A-Team

Das A-Team

Alle 5 Staffeln und Folgen