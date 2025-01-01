Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Internat

Folge 13

JoynStaffel 3Folge 13
Folge 13

Folge 13Jetzt kostenlos streamen

Das Internat

Folge 13: Folge 13

18 Min.Ab 12

Fonsi merkt wie ernst es Lenny mit Zoe ist und er möchte sein bestes geben ihm zu helfen, was mehr oder weniger hilfreich ist. Toni hingeben verspielt mehr und mehr Geld, bis Günter kurzer Hand seine Liebe Alex entführt, bis er das Geld zurückzahlt. Seine letzte Option sieht er wieder einmal in Ben...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Das Internat
Joyn
Das Internat

Das Internat

Alle 4 Staffeln und Folgen