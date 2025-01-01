Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Internat

Folge 20

JoynStaffel 3Folge 20
Folge 20

Folge 20Jetzt kostenlos streamen

Das Internat

Folge 20: Folge 20

16 Min.Ab 12

Die Polizei verhaftet Fabian und im Internat kann mit Blick auf einen gemeinsam Urlaub wieder Ruhe einkehren. Doch das Drama scheint für die F.LY-Schüler kein Ende zu nehmen. Mike warnt die Anderen, dass Schmolke aus der Psychatrie ausgebrochen ist, doch die Info scheint zu spät zu kommen...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Das Internat
Joyn
Das Internat

Das Internat

Alle 4 Staffeln und Folgen