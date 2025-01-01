Das Internat
Folge 14: Folge 14
13 Min.Ab 12
Zwischen Mike und Sophie knistert es ordentlich und um ihn zu entlasten nimmt sie einen Job in seiner Pizzeria an. Damit Toni endlich seine Lehre zieht, weigert sich Ben ihm Geld zugeben. Toni versucht es auf eigene Faust und kann gerade noch so von seinem Lehrer gerettet werden...
Copyrights:© Joyn / Pantaflix Studios