Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Internat

Folge 14

JoynStaffel 3Folge 14
Folge 14

Folge 14Jetzt kostenlos streamen

Das Internat

Folge 14: Folge 14

13 Min.Ab 12

Zwischen Mike und Sophie knistert es ordentlich und um ihn zu entlasten nimmt sie einen Job in seiner Pizzeria an. Damit Toni endlich seine Lehre zieht, weigert sich Ben ihm Geld zugeben. Toni versucht es auf eigene Faust und kann gerade noch so von seinem Lehrer gerettet werden...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Das Internat
Joyn
Das Internat

Das Internat

Alle 4 Staffeln und Folgen