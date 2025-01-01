Das Internat
Folge 15: Folge 15
16 Min.Ab 12
Wieder einmal springt Ben ein um mit seinem Geld Tonis Freundin Alex zu retten und geht dafür einen schlechten Deal mit seinem Vater ein. Damit er diesmal nicht entführt werden kann, nimmt er sich als Verstärkung Ben, Fonsi und Markus mit. Mike wird währenddessen von seiner ehemaligen Direktorin erwischt, wie er sich morgens aus dem Internat schleicht...
Das Internat
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Pantaflix Studios