Das Internat
Folge 7: Folge 7
13 Min.Ab 12
Jeannie scheint überraschenderweise den Jungen, namens Fabian, bereits zu kennen. Glücklich sich getroffen zu haben schlendern sie gemeinsam nach Hause. Im Internat glaubt Ella langsam auf die Spur gekommen zu sein, wer ihr einen Liebesbrief geschickt hat und ist davon leicht überfordert. Während Sophie sich an Fonsi ranmacht, wartet Nick auf ihr Date und erlebt dabei aber eine große Überraschung!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Internat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Pantaflix Studios