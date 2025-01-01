Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Internat

Folge 2

JoynStaffel 3Folge 2
Folge 2

Folge 2Jetzt kostenlos streamen

Das Internat

Folge 2: Folge 2

13 Min.Ab 12

Mias Trauma stellt ihre Beziehung zu Ben auf den Prüfstand, doch Ben gibt so schnell nicht auf. Auch bei Toni und Sophie sieht es nicht besser aus, was das Internatsleben nicht gerade einfach gestaltet... Ben versucht seinen Fehler bei Kat wiedergutzumachen und heckt mit Pfarrer Meisner einen Plan aus. Toni und Sophie stürzen sich in ein ganz besonderes Abenteuer, aber ob das gut geht?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Das Internat
Joyn
Das Internat

Das Internat

Alle 4 Staffeln und Folgen