Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Internat

Folge 6

JoynStaffel 3Folge 6
Folge 6

Folge 6Jetzt kostenlos streamen

Das Internat

Folge 6: Folge 6

14 Min.Ab 12

Kat wurde Opfer eines sexuellen Übergriffs und versucht das traumatische Ereignis mit Lenny aufzuarbeiten. Doch Lenny kann seine Wut darüber kaum zurückhalten und wird gerade noch von Ben gestoppt, bevor er etwas unüberlegtes macht. Gemeinsam mit Herr Wittwer überlegen sich die beiden Jungs einen Plan, damit so etwas nie wieder passiert. Doch schon am selben Abend trifft Jeannie auf denselben Täter.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Das Internat
Joyn
Das Internat

Das Internat

Alle 4 Staffeln und Folgen