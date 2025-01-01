Das Internat
Folge 8: Folge 8
13 Min.Ab 12
Im Internat scheint gerade alles etwas anders zu sein. Toni verhält sich merkwürdig in letzter Zeit, das fällt auch Ben auf, der immer misstrauischer wird. Dafür läuft das Date von Nick und Ella besonders gut. Auch Fonsi scheint neue Kraft im Flirten gefunden zu haben, zu Lennys entsetzen allerdings mit Zoe.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Pantaflix Studios