Das Internat
Folge 23: Folge 23
15 Min.Ab 12
Es geht hoch hinaus: Die Truppe springt mit den Flying Bulls Fallschirm und bekommen den Adrenalinrausch ihres Lebens. Kat aber spürt, dass Ben den Trip für alle auch aus Angst vor der Zukunft finanziert. Bei einem gemeinsamen Ausflug später verlaufen sich die Sechs nachts im Wald, wo anscheinend bereits auf sie wartet...
Copyrights:© Joyn / Pantaflix Studios