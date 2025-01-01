Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Internat

Folge 23

JoynStaffel 3Folge 23
Folge 23

Folge 23Jetzt kostenlos streamen

Das Internat

Folge 23: Folge 23

15 Min.Ab 12

Es geht hoch hinaus: Die Truppe springt mit den Flying Bulls Fallschirm und bekommen den Adrenalinrausch ihres Lebens. Kat aber spürt, dass Ben den Trip für alle auch aus Angst vor der Zukunft finanziert. Bei einem gemeinsamen Ausflug später verlaufen sich die Sechs nachts im Wald, wo anscheinend bereits auf sie wartet...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Das Internat
Joyn
Das Internat

Das Internat

Alle 4 Staffeln und Folgen