Uns wird nie etwas trennenJetzt kostenlos streamen
Demon Slayer
Folge 18: Uns wird nie etwas trennen
33 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 16
Die Teufelsgeschwister Gyutaro und Daki sind besiegt. Nezuko rettet ihren Bruder aus den Trümmern des Schlachtfelds und gemeinsam machen sich die beiden auf die Suche nach den restlichen Dämonenjägern. Tengen ist schwer verwundet, doch Nezuko gelingt es, das Gift aus seinem Körper zu brennen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Demon Slayer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable