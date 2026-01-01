Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Alte

Litfins Tod

Staffel 10Folge 1
Litfins Tod

Litfins TodJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 1: Litfins Tod

59 Min.Ab 12

Erik Falter, Betreiber einer kleinen Autowerkstatt hat scheinbar Selbstmord begangen. Kommissar Kress erfährt, daß der Tote ursprünglich Peter Litfin hieß und vor einigen Jahren als einziger Belastungszeuge eine internationale Heroinconnection hinter Gitter brachte. Seitdem fürchtete er, von der Rauschgiftmafia entdeckt zu werden.

