Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Der Tod hat kein Lied

KultKrimiStaffel 10Folge 16vom 15.06.1995
Der Tod hat kein Lied

Der Tod hat kein LiedJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 16: Der Tod hat kein Lied

58 Min.Folge vom 15.06.1995Ab 12

Die Ehepaare Scholz und Kranich wollen in einem Gasthaus den Geburtstag von Hubert Scholz feiern. Doch aus dem gemütlichen Beisammensein wird nichts: Es kommt zum Streit zwischen den beiden Frauen, die Ehepaare verlassen das Lokal vorzeitig. Zwei Stunden später wird Barbara Kranich im Beisein ihres Mannes im Wintergarten ihres Hauses erschossen.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen