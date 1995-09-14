Zum Inhalt springenBarrierefrei
Es war die Hölle

Staffel 10Folge 19vom 14.09.1995
Folge 19: Es war die Hölle

59 Min.Folge vom 14.09.1995Ab 12

Detlef Petersen wurde ermordet. In seiner Wohnung findet die Polizei drei Fotos. Sie zeigen zwei Personen: eine junge Frau und einen etwa 50 Jahre alten Mann. Mit Hilfe der Presse erfährt Kress, daß es sich um den Medizinprofessor Bertier und dessen Freundin, eine Polin, handelt.

