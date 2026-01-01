Der Alte
Folge 4: Vollmondjäger
Drei ungeklärte Frauenmorde in eineinhalb Jahren geben Hauptkommissar Kress große Rätsel auf. Den Hinweis seines Kollegen Johnson, daß der unbekannte Mörder immer bei Vollmond zugeschlagen habe, hält Kress eher für einen Zufall. Ein anonymes Schreiben von heute, sich doch mal um die Eheanbahnungsinstitute zu kümmern, ist jetzt schon bereits Spur Nr. 801. Der erschossene Frank Pulkau, dessen Leiche in seiner Wohnung entdeckt wurde, hatte einen Freund, der eine Partnerschaftsvermittlung besitzt. Pulkaus Freundschaft zu Jörg Henne reicht bis in die Schulzeit zurück. Nicht weniger erstaunt ist Kress, als ihm Gabriele Sonntag bestätigt, daß sie ihrem Geliebten Frank Pulkau am Abend vor dessen Tod einen Scheck über einhunderttausend Mark ausgehändigt habe. Wie sich herausstellt, hatten sich die beiden vor einem Jahr über Hennes Eheanbahnungsinstitut kennengelernt.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick