Der Alte
Folge 18: Tote reden doch
Katrin Grollmann ist das Opfer einer Entführung geworden. Victor Grollmann, mit ihr in zweiter Ehe verheiratet, wurde telefonisch erpreßt; für die Freilassung forderte der Kidnapper ein hohes Lösegeld. Grollmann kam dieser Forderung entgegen und vermied es, wie von dem Kidnapper gefordert, die Polizei einzuschalten. Dennoch bleibt Katrin verschwunden, erst ein anonymer Anruf bei der Dienststelle von Kress lenkt die Spur auf eine abgelegene Waldhütte. Die Kripoermittlungen ergeben, daß die Familienverhältnisse im Hause Grollmann alles andere als harmonisch waren. Insbesondere Barbara Grollmann, Victors erste Ehefrau, hält sich mit Schuldzuweisungen nicht zurück.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick