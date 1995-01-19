Türkische SpezialitätenJetzt kostenlos streamen
Der Alte
Folge 12: Türkische Spezialitäten
59 Min.Folge vom 19.01.1995Ab 12
Hannelore Schütze wurde in ihrer Wohnung ermordet. Aus dem persönlichen Umfeld der Toten bekommt es Hauptkommissar Kress mit mehreren Verdächtigen zu tun. Zu ihnen zählen ihr in rechtsradikalen Kreisen verkehrender Sohn Matthias, Lebensgefährte Georg Busse sowie der Türke Ismail Aksami. Letzterer war Hannelore Schützes Liebschaft während ihres Türkeiurlaubs. Ismail Aksami habe ihre Freundin, wie Anja Hoppe aussagt, mit seinem unerwarteten Besuch am Wochenende überraschen wollen. Geriet dieses Wiedersehen für den jungen Türken zu einer Enttäuschung mit tödlichen Folgen für Hannelore Schütze?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Alte
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises