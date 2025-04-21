Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 10Folge 3
59 Min.Ab 12

Die 20-jährige Friseuse Katrin Haake liegt erwürgt auf ihrem Sofa. Hauptkommissar Kress vermutet, daß sie ihren Täter oder Täterin gekannt hat, da keine Einbruchsspuren zu finden sind. Er ermittelt in ihrem Bekanntenkreis. Führt ein Füllfederhalter, der auf dem Sofa gefunden wurde, Kress auf die Spur des Täters?

KultKrimi
