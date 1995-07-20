Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 10Folge 17vom 20.07.1995
59 Min.Folge vom 20.07.1995Ab 12

Isarufer am Stauwerk: Polizei und Rettungsgerät im Einsatz. Zwei Leichen werden aus dem Inneren eines aus dem Wasser gezogenen Pkw geborgen. Die etwa 30jährige Frau hat in Höhe ihrer linken Schläfe eine Einschußwunde. An dem vermutlich zehn Jahre älteren Mann dagegen lassen sich keine Verletzungen feststellen. Eine Liebespaar-Tragödie? Er erschoß zunächst seine Beifahrerin und beging anschließend Selbstmord, indem er das Auto in den Fluß steuerte? Fehlende Bremsspuren scheinen für eine solche These zu sprechen. Die beiden Toten - Petra Ballmann und Tillmann Schwerin - hinterlassen Ehepartner. Angeblich hatten diese von der heimlichen Liebesbeziehung der zwei keine Ahnung. Spielte sich das Drama vor den Augen eines Zeugen ab? Dessen anonymer Anruf in Hauptkommissar Kress Dienststelle gibt der Polizei Rätsel auf. Ist dieser Unbekannte eine Schlüsselfigur?

