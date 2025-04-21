Der Alte
Folge 9: Am Abgrund
58 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12
Razzia in einem illegalen Spielclub. Zu den Verhafteten gehört der hochverschuldete Hector. Hauptkommissar Kress hat an dem Mann großes Interesse. Denn Hector steckt in der gleichen Situation wie zuvor Spieler Humbold - und der wurde ermordet.
Der Alte
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises