Der Alte
Folge 20: Nur der Tod zählt
Sybille Senk wird durch drei Schüsse getötet in der Boutique ihrer Freundin Carola Salten aufgefunden. Hauptkommissar Kress geht der Frage nach, ob die Frau als einzige Zeugin des Raubüberfalls auf den Besitzer eines Juweliergeschäftes beseitigt werden sollte. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, daß sich Sybille Senk vor einiger Zeit von ihrem Mann getrennt hatte und seitdem die Lebensgefährtin von Frau Salten war. Diese beschuldigt den Ex-Ehemann als Mörder ihrer Freundin. Doch Katharina Prühl, die Schwester der Ermordeten weist den Kommissar darauf hin, daß Sybille vorhatte, ihre Lebensgefährtin zu verlassen. Plötzlich gibt es wieder Indizien, die das anfänglich vermutete Mordmotiv erhärten.
