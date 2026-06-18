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Der Fahnder

Abstellgleis

ARD PlusStaffel 3Folge 1vom 18.06.2026
Abstellgleis

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Der Fahnder

Folge 1: Abstellgleis

52 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

Der Stadtstreicher Kurt ist ermordet worden. Faber und Max finden heraus, dass eine Clique Jugendlicher dahintersteckt, deren Motive allerdings rätselhaft bleiben. Als einer der mutmaßlichen Täter bald darauf tot aufgefunden wird, führt die Spur sehr bald zu Willi- Sein Motiv scheint klar, er wollte offenbar Kurts Tod rächen. Faber glaubt sich am Ziel – und irrt sich gewaltig.

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