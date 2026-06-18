Der Fahnder
Folge 1: Abstellgleis
52 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Der Stadtstreicher Kurt ist ermordet worden. Faber und Max finden heraus, dass eine Clique Jugendlicher dahintersteckt, deren Motive allerdings rätselhaft bleiben. Als einer der mutmaßlichen Täter bald darauf tot aufgefunden wird, führt die Spur sehr bald zu Willi- Sein Motiv scheint klar, er wollte offenbar Kurts Tod rächen. Faber glaubt sich am Ziel – und irrt sich gewaltig.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Der Fahnder
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Release Company, WDR mediagroup