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Der Fahnder

Comeback

ARD PlusStaffel 3Folge 9vom 18.06.2026
Comeback

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Der Fahnder

Folge 9: Comeback

52 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

Faber und Susanne holen Susannes Tante vom Bahnhof ab, als in ihrer Nähe ein Mann (Gordon) von einem jungen Mädchen (Hansi) angegriffen wird. Faber erfährt, dass Hansi Gordons Tochter ist und verhindern will, dass er seine tablettensüchtige Frau Miriam entmündigen lässt. Gordon will auf diesem Weg an Miriams Vermögen herankommen.

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ARD Plus
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