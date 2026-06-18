Der Fahnder
Folge 9: Comeback
52 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Faber und Susanne holen Susannes Tante vom Bahnhof ab, als in ihrer Nähe ein Mann (Gordon) von einem jungen Mädchen (Hansi) angegriffen wird. Faber erfährt, dass Hansi Gordons Tochter ist und verhindern will, dass er seine tablettensüchtige Frau Miriam entmündigen lässt. Gordon will auf diesem Weg an Miriams Vermögen herankommen.
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Der Fahnder
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup