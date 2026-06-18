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Der Fahnder

Ottos Alptraum

ARD PlusStaffel 3Folge 7vom 18.06.2026
Ottos Alptraum

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Der Fahnder

Folge 7: Ottos Alptraum

53 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

Als Fabers Kollege Otto eines seiner Geschäfte abwickeln will, wird er niedergeschlagen. Der ehrgeizige Polizeibeamte Ackermann ist davon überzeugt, dass Otto der Täter ist. Er versucht, eine Anklage wegen Totschlags zu erwirken. Der völlig verzweifelte Otto schwört, dass er von einem langhaarigen Blonden überrumpelt worden ist. Nur Faber macht sich auf die Suche nach dem angeblichen Phantom.

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