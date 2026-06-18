Der Fahnder
Folge 7: Ottos Alptraum
53 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Als Fabers Kollege Otto eines seiner Geschäfte abwickeln will, wird er niedergeschlagen. Der ehrgeizige Polizeibeamte Ackermann ist davon überzeugt, dass Otto der Täter ist. Er versucht, eine Anklage wegen Totschlags zu erwirken. Der völlig verzweifelte Otto schwört, dass er von einem langhaarigen Blonden überrumpelt worden ist. Nur Faber macht sich auf die Suche nach dem angeblichen Phantom.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup