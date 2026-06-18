Der Fahnder
Folge 5: Puppe, Atze, Keule
51 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Die Polizei erhält einen Tipp: ein Supermarkt soll überfallen werden. Doch anstatt der Gauner erscheinen drei chaotische Punks, die zudem noch mit einer Kalaschnikow herumballern. Die Jagd beginnt: eine SEK-Einheit macht sich auf die Suche nach der Kriegswaffe, Faber versucht den Kollegen zuvorzukommen, um ein Blutbad zu verhindern.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Release Company, WDR mediagroup