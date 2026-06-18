Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Fahnder

Puppe, Atze, Keule

ARD PlusStaffel 3Folge 5vom 18.06.2026
Puppe, Atze, Keule

Puppe, Atze, KeuleJetzt kostenlos streamen

Der Fahnder

Folge 5: Puppe, Atze, Keule

51 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

Die Polizei erhält einen Tipp: ein Supermarkt soll überfallen werden. Doch anstatt der Gauner erscheinen drei chaotische Punks, die zudem noch mit einer Kalaschnikow herumballern. Die Jagd beginnt: eine SEK-Einheit macht sich auf die Suche nach der Kriegswaffe, Faber versucht den Kollegen zuvorzukommen, um ein Blutbad zu verhindern.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Der Fahnder
ARD Plus
Der Fahnder

Der Fahnder

Alle 4 Staffeln und Folgen