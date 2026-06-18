Der Fahnder
Folge 4: Romeo
53 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft kommt ein Polizist ums Leben. die einzige Spur zum Täter führt über seine Freundin Gina. Faber und Max Kühn observieren ihre Wohnung, in der Hoffnung, dass sich der Täter zeigt. Faber lernt Gina kennen, macht den gesuchten Täter eifersüchtig und lockt ihn in die Falle.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup