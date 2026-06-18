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Der Fahnder

Romeo

ARD PlusStaffel 3Folge 4vom 18.06.2026
Romeo

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Der Fahnder

Folge 4: Romeo

53 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

Bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft kommt ein Polizist ums Leben. die einzige Spur zum Täter führt über seine Freundin Gina. Faber und Max Kühn observieren ihre Wohnung, in der Hoffnung, dass sich der Täter zeigt. Faber lernt Gina kennen, macht den gesuchten Täter eifersüchtig und lockt ihn in die Falle.

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