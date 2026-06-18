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Der Fahnder

Der zweite Zeuge

ARD PlusStaffel 3Folge 10vom 18.06.2026
Der zweite Zeuge

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Der Fahnder

Folge 10: Der zweite Zeuge

52 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

Vor einem Untersuchungsausschuss, sollen die Zeugen Brendel und Hamacher aussagen. Nachdem Brendel spurlos verschwindet, wird Faber die Bewachung Hamachers übertragen. Brendel wird tot aufgefunden. Offensichtlich ist ein Killer unterwegs, der auch Hamachers Aussage verhindern soll. In Susannes ‚Treff‘ taucht Trössner auf, der sich auffällig nach Fabers Aufenthalt erkundigt.

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