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Der Fahnder

Carolas Vermächtnis

ARD PlusStaffel 3Folge 11vom 18.06.2026
Carolas Vermächtnis

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Der Fahnder

Folge 11: Carolas Vermächtnis

50 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

Die Prostituierte Carola Kern ist ermordet worden. Die Verdachtsmomente richten sich gegen den Kommunalpolitiker Hirschberg (Arthur Brauss). Fabers Indizien und auch die Aussage von Carolas Schwester Yvette (Michaela May) reichen nicht aus, um Hirschberg hinter Schloss und Riegel zu bringen. Fabers Plan scheint aufzugehen, doch Yvettes Rachsucht ist stärker als ihr Vertrauen in die Polizei.

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