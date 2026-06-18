Der Fahnder
Folge 11: Carolas Vermächtnis
50 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Die Prostituierte Carola Kern ist ermordet worden. Die Verdachtsmomente richten sich gegen den Kommunalpolitiker Hirschberg (Arthur Brauss). Fabers Indizien und auch die Aussage von Carolas Schwester Yvette (Michaela May) reichen nicht aus, um Hirschberg hinter Schloss und Riegel zu bringen. Fabers Plan scheint aufzugehen, doch Yvettes Rachsucht ist stärker als ihr Vertrauen in die Polizei.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup