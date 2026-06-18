Der Fahnder
Folge 8: Karriere
53 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Der Autoschieber Karl-Heinz belastet vor Gericht seinen Bruder Willi schwer. Willi wird verurteilt und kommt bei einem verzweifelten Fluchtversuch ums Leben. Mit Hilfe des Informanten versucht Faber, Karl-Heinz als wirklichen Täter zu entlarven. Als Rick entsetzt feststellt, dass er das Opfer einer Intrige ist, hat Faber einen Plan, wie er Rick helfen kann.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Der Fahnder
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Release Company, WDR mediagroup