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Der Fahnder

Karriere

ARD PlusStaffel 3Folge 8vom 18.06.2026
Karriere

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Der Fahnder

Folge 8: Karriere

53 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

Der Autoschieber Karl-Heinz belastet vor Gericht seinen Bruder Willi schwer. Willi wird verurteilt und kommt bei einem verzweifelten Fluchtversuch ums Leben. Mit Hilfe des Informanten versucht Faber, Karl-Heinz als wirklichen Täter zu entlarven. Als Rick entsetzt feststellt, dass er das Opfer einer Intrige ist, hat Faber einen Plan, wie er Rick helfen kann.

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