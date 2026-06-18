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Der Fahnder

Nebenjob

ARD PlusStaffel 3Folge 6vom 18.06.2026
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Der Fahnder

Folge 6: Nebenjob

53 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

Fabers ehemaliger Kollege Bähr, der jetzt als Detektiv arbeitet, bittet Faber, eine junge Dame zu observieren, die sich bald als Bährs Tochter entpuppt. Kurz danach kommt sie zu Tode. Bähr macht sich auf die Suche nach dem Mörder. Faber versucht, das Schlimmste zu verhindern.

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