Der Fahnder
Folge 6: Nebenjob
53 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Fabers ehemaliger Kollege Bähr, der jetzt als Detektiv arbeitet, bittet Faber, eine junge Dame zu observieren, die sich bald als Bährs Tochter entpuppt. Kurz danach kommt sie zu Tode. Bähr macht sich auf die Suche nach dem Mörder. Faber versucht, das Schlimmste zu verhindern.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup