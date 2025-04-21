Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Kommissar

Grauroter Morgen

KultKrimiStaffel 4Folge 1
Grauroter Morgen

Grauroter MorgenJetzt kostenlos streamen

Der Kommissar

Folge 1: Grauroter Morgen

61 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen, rettungslos drogensüchtig, zieht ihre Eltern mit in den quälenden Kreislauf von Entziehung, Rückfall, erneuter Entziehung und erneuten Rückfällen. Es entstehen menschliche Probleme, die sich in einem Mord lösen und die Frage nach der Schuld auch einer egoistischen und vor allen Dingen verständnislosen Umwelt anlasten.

